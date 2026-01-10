19:14  09 января
На Закарпатье зафиксировали рекордные снегопады
18:39  09 января
РФ атаковала 2 гражданских судна возле украинских портов в Черном море
14:33  09 января
В выходные Украину накроют сильные морозы
10 января 2026, 00:35

"Ужас": актриса Анна Кошмал рассказала о "прилете" у дома

10 января 2026, 00:35
Фото из открытых источников
В ночь на 9 января во время массированной атаки столицы актриса Анна Кошмал увидела последствия обстрелов своими глазами. "Прилет" произошел прямо у ее дома

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

По словам актрисы, взрыв был совсем рядом. Уже на следующее утро она с сыном была на улице и увидела своими глазами последствия вражеского обстрела. Анна Кошмал добавила, что это был ужас, и, к сожалению, там погибли люди.

Она также не забыла поблагодарить специальные службы.

"Не могу представить, какой это титанический труд восстанавливать разрушения, особенно сегодня, когда на улице минус 8, телефон пишет, что ощущается как минус 18", - говорит Анна Кошмал.

Напомним, ранее актриса Антонина Хижняк рассказывала, что попала под обстрел во время съемок. По словам артистки, тогда снималась новогодняя комедия. Вся команда испугалась звуков взрывов. При этом она добавила, что любовь к профессии помогает держаться.

