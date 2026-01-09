Предлагали работу в интернете: жительницу Буковины обманули аферисты, и очистили ее счет
В Черновицкой области правоохранители расследуют дело по мошенничеству. Местную жительницу обманули, когда ей предложили заработок в интернете
Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.
41-летняя местная жительница обратилась к стражам порядка. Она рассказала, что незнакомцы предложили ей заработок в Интернете. Она доверилась, но в результате аферисты просто украли 44 тысяч гривен. Деньги женщина сама перечислила "работодателю". Теперь правоохранители начали уголовное производство.
"Правоохранители подчеркивают: будьте внимательны и осмотрительны. Если неизвестный собеседник предлагает свою помощь или призывает передать деньги для дополнительного заработка, сразу проверьте информацию о пользователе и убедитесь в безопасности ваших дальнейших действий - это могут быть мошенники", - призывают в полиции.
