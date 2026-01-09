19:14  09 января
На Закарпатье зафиксировали рекордные снегопады
18:39  09 января
РФ атаковала 2 гражданских судна возле украинских портов в Черном море
14:33  09 января
В выходные Украину накроют сильные морозы
UA | RU
UA | RU
09 января 2026, 21:55

Предлагали работу в интернете: жительницу Буковины обманули аферисты, и очистили ее счет

09 января 2026, 21:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Черновицкой области правоохранители расследуют дело по мошенничеству. Местную жительницу обманули, когда ей предложили заработок в интернете

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

41-летняя местная жительница обратилась к стражам порядка. Она рассказала, что незнакомцы предложили ей заработок в Интернете. Она доверилась, но в результате аферисты просто украли 44 тысяч гривен. Деньги женщина сама перечислила "работодателю". Теперь правоохранители начали уголовное производство.

"Правоохранители подчеркивают: будьте внимательны и осмотрительны. Если неизвестный собеседник предлагает свою помощь или призывает передать деньги для дополнительного заработка, сразу проверьте информацию о пользователе и убедитесь в безопасности ваших дальнейших действий - это могут быть мошенники", - призывают в полиции.

Напомним, во Львове расследовали дело о незаконном присвоении квартиры на улице Лесской. Мужчина подделал документы и переоформил жилье на себя, хотя после смерти владелицы квартира должна была отойти городскому совету.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аферист полиция
В Киеве "продавали" украинок для брака: цена вопроса 4 тысячи долларов
08 января 2026, 11:30
Предлагали работу в TikTok: в Полтавской области аферисты выманили у людей десятки тысяч гривен
08 января 2026, 10:00
Боялась за жизнь сына: в Запорожье пожилая женщина отдала мошеннику 10 тысяч долларов
07 января 2026, 12:30
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
На Днепропетровщине прямо на улицах люди находят гигантские гильзы
09 января 2026, 22:25
"Орешник" – это предупреждение Трампа
09 января 2026, 21:05
"Переговоры" стали словом 2025 года в Украине
09 января 2026, 20:55
Что будет со светом 10 декабря: в Укрэнерго предупредили украинцев
09 января 2026, 20:35
Зеленский решил "наехать" на местные власти, в частности на Кличко
09 января 2026, 20:19
Убегал в СЗЧ дважды, потому что считал мобилизацию незаконной: на Закарпатье судили бежавшего со службы военного.
09 января 2026, 20:10
Зеленский призвал руководителей городов "не убегать от проблем"
09 января 2026, 20:10
"Взрывная" романтика: в Хмельницкой области мужчина признавался с помощью боевой гранаты - произошел взрыв
09 января 2026, 19:55
В Харькове раздался взрыв
09 января 2026, 19:46
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Геннадий Друзенко
Все блоги »