19:14  09 января
На Закарпатье зафиксировали рекордные снегопады
18:39  09 января
РФ атаковала 2 гражданских судна возле украинских портов в Черном море
14:33  09 января
В выходные Украину накроют сильные морозы
UA | RU
UA | RU
09 января 2026, 20:35

Что будет со светом 10 декабря: в Укрэнерго предупредили украинцев

09 января 2026, 20:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Украине после обстрела сложная ситуация с электроэнергией. В субботу, 10 января, также будут действовать графики отключения света

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

В Укрэнерго отметили, что 10 января графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности (для промышленных потребителей) будут действовать во всех регионах Украины. При этом предупредили, что ситуация в энергосистеме может изменяться.

"Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", - призвали украинцев.

Напомним, в ночь на 8 января россияне атаковали украинские энергетические объекты. В результате в Днепропетровской и Запорожской областях большинство людей остались без электроэнергии. Также из-за обстрелов россиян экстренные отключения света ввели в столице 9 января.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Укрэнерго электроэнергия
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
"Орешник" – это предупреждение Трампа
09 января 2026, 21:05
"Переговоры" стали словом 2025 года в Украине
09 января 2026, 20:55
Зеленский решил "наехать" на местные власти, в частности на Кличко
09 января 2026, 20:19
Убегал в СЗЧ дважды, потому что считал мобилизацию незаконной: на Закарпатье судили бежавшего со службы военного.
09 января 2026, 20:10
Зеленский призвал руководителей городов "не убегать от проблем"
09 января 2026, 20:10
"Взрывная" романтика: в Хмельницкой области мужчина признавался с помощью боевой гранаты - произошел взрыв
09 января 2026, 19:55
В Харькове раздался взрыв
09 января 2026, 19:46
АРМА продало Левочкину земли в Карпатах на 90 млн грн
09 января 2026, 19:39
На Закарпатье зафиксировали рекордные снегопады
09 января 2026, 19:14
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Геннадий Друзенко
Все блоги »