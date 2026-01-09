Что будет со светом 10 декабря: в Укрэнерго предупредили украинцев

Иллюстративное фото

В Украине после обстрела сложная ситуация с электроэнергией. В субботу, 10 января, также будут действовать графики отключения света

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

В Укрэнерго отметили, что 10 января графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности (для промышленных потребителей) будут действовать во всех регионах Украины. При этом предупредили, что ситуация в энергосистеме может изменяться.

"Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", - призвали украинцев.

Напомним, в ночь на 8 января россияне атаковали украинские энергетические объекты. В результате в Днепропетровской и Запорожской областях большинство людей остались без электроэнергии. Также из-за обстрелов россиян экстренные отключения света ввели в столице 9 января.