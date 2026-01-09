На Днепропетровщине прямо на улицах люди находят гигантские гильзы

Фото: Відомо

Об этом сообщает "Відомо"

Местные жители предполагают, что это могут быть гильзы от пуль, которыми работали украинские военные, когда сбивали российские дроны. Следует отметить, что защитники неоднократно призывали жителей Днепропетровщины во время воздушных атак и их работы по враждебным целям находиться в укрытиях, потому что пули и снаряды не исчезают, а падают вниз.

Напомним, ранее в Кременчуге в Полтавской области мужчина нашел на улице пакет с боеприпасами, а именно гранатами РГД-5 и Ф-1. Правоохранители направили их на экспертизу.