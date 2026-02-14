На Запорожье из-за атаки российского дрона ранен 5-летний ребенок
В субботу, 14 февраля, российские военные атаковали Запорожский район, использовав FPV-дрон
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Удар пришелся по дороге в поселке Камышеваха. В результате взрыва поврежден автомобиль.
Ранение получил 5-летний мальчик, находившийся в зоне поражения. Ребенку оказывают всю необходимую медпомощь.
Напомним, 13 февраля россияне ударили дроном по автомобилю в Орехове. Погибла женщина, раненый мужчина.
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
В Запорожье произошла утечка газа на АЗС
14 февраля 2026, 19:05В Херсоне женщина подорвалась на вражеской мине "лепесток"
14 февраля 2026, 18:32В Винницкой области мужчина с ружьем пытался помешать обыску: его задержал КОРД
14 февраля 2026, 17:22С сентября все ученики в школах Украины будут питаться бесплатно
14 февраля 2026, 16:49В Николаеве объявили подозрение водителю полиции охраны, сбившего ребенка
14 февраля 2026, 16:24В Харькове во время свадьбы запустили пилотный 5G
14 февраля 2026, 15:52Смерть 2-летнего мальчика во Львовской области: работнице соцслужбы объявили подозрение
14 февраля 2026, 15:14Оккупанты ударили кассетными боеприпасами по Херсону: в ГВА показали последствия
14 февраля 2026, 14:33Возле границы с Румынией обнаружили тело 27-летнего мужчины: пытался бежать из страны
14 февраля 2026, 13:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Все блоги »