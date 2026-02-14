Фото: Минцифра

Харьков официально стал третьим городом Украины, где внедрена пилотная зона 5G

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, передает RegioNews.

"Масштабируем пилот 5G на Харьков — уже в третьем городе Украины, всего в 30 км от границы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что первыми связь нового поколения в День влюбленных протестовали молодожены. Владислав и Екатерина первыми сказали "Да!" в "Дие" на 5G-скорости.

В Минцифре поздравили самую инновационную семью Украины.

Напомним, 12 января в центре Львова запустили пилотный 5G. После 5G должен заработать и в других городах Украины.