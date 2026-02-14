В Харькове во время свадьбы запустили пилотный 5G
Харьков официально стал третьим городом Украины, где внедрена пилотная зона 5G
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, передает RegioNews.
"Масштабируем пилот 5G на Харьков — уже в третьем городе Украины, всего в 30 км от границы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что первыми связь нового поколения в День влюбленных протестовали молодожены. Владислав и Екатерина первыми сказали "Да!" в "Дие" на 5G-скорости.
В Минцифре поздравили самую инновационную семью Украины.
Напомним, 12 января в центре Львова запустили пилотный 5G. После 5G должен заработать и в других городах Украины.
