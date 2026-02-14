Возле границы с Румынией обнаружили тело 27-летнего мужчины: пытался бежать из страны
Трагедия произошла на Буковине: житель Ивано-Франковской области умер при попытке незаконно пересечь границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
О том, что мужчине стало плохо в горах, пограничникам сообщили его родственники – он связался с ними, рассказал об ухудшении самочувствия и попросил о помощи.
Группа реагирования отправилась на поиски, однако спасти 27-летнего мужчину не успели. Его тело обнаружили недалеко от границы с Румынией. По заключению врачей, мужчина скончался от сердечной недостаточности.
В ГПСУ отметили, что с начала 2022 года на государственной границе зафиксировали уже более 70 смертей мужчин, пытавшихся нелегально покинуть Украину.
Пограничники еще раз напоминают: попытки обойти пункты пропуска из-за сложной местности и физических нагрузок – это не только нарушение закона, но и смертельный риск.
Напомним, правоохранители завершили досудебное расследование по делу о гибели мужчины, пытавшегося незаконно пересечь украинско-молдавскую границу в Одесской области.