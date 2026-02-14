10:57  14 февраля
14 февраля 2026, 13:52

Возле границы с Румынией обнаружили тело 27-летнего мужчины: пытался бежать из страны

14 февраля 2026, 13:52
Читайте також
Фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Трагедия произошла на Буковине: житель Ивано-Франковской области умер при попытке незаконно пересечь границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

О том, что мужчине стало плохо в горах, пограничникам сообщили его родственники – он связался с ними, рассказал об ухудшении самочувствия и попросил о помощи.

Группа реагирования отправилась на поиски, однако спасти 27-летнего мужчину не успели. Его тело обнаружили недалеко от границы с Румынией. По заключению врачей, мужчина скончался от сердечной недостаточности.

В ГПСУ отметили, что с начала 2022 года на государственной границе зафиксировали уже более 70 смертей мужчин, пытавшихся нелегально покинуть Украину.

Пограничники еще раз напоминают: попытки обойти пункты пропуска из-за сложной местности и физических нагрузок – это не только нарушение закона, но и смертельный риск.

У границы с Румынией обнаружили тело мужчины – ГНСУ

Напомним, правоохранители завершили досудебное расследование по делу о гибели мужчины, пытавшегося незаконно пересечь украинско-молдавскую границу в Одесской области.

Румыния пограничники граница Тело погибший
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
