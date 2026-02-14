15:14  14 февраля
Смерть 2-летнего мальчика во Львовской области: работнице соцслужбы объявили подозрение
10:57  14 февраля
Подорвал гранату в квартире: в Киеве сообщили о подозрении военному в СОЧ
12:26  14 февраля
Смертельное ДТП на Полтавщине: легковушка влетела в металлический отбойник
14 февраля 2026, 16:49

С сентября все ученики в школах Украины будут питаться бесплатно

14 февраля 2026, 16:49
Фото: pravdatutnews.com
Правительство предусмотрело 14,4 млрд грн на бесплатное питание школьников с сентября

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает RegioNews.

"Ученики 1–11 классов с сентября будут получать бесплатное питание по всей стране. На эту программу в государственном бюджете заложено 14,4 млрд грн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельно предусмотрено финансирование модернизации школьных пищеблоков, чтобы дети получали не только бесплатное, но и качественное питание.

"Ожидаем от ОВА и органов местного самоуправления отладку процессов организации горячих обедов с привлечением местного бизнеса", – отметила министр.

Также предусмотрено 5 млрд грн на укрытие для школ и 1 млрд грн на подземные сады, в первую очередь в прифронтовых областях.

"Должны создать безопасные условия офлайн или смешанного обучения украинских детей. ОВА должны контролировать своевременное выполнение планов строительства", – сообщила Свириденко.

Ранее сообщалось, что проблему нехватки школьных поваров планируют решить с помощью кулинарных хабов, которые позволят оперативно обучать персонал в заведениях профтехобразования.

