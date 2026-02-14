Фото: pravdatutnews.com

Правительство предусмотрело 14,4 млрд грн на бесплатное питание школьников с сентября

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает RegioNews.

"Ученики 1–11 классов с сентября будут получать бесплатное питание по всей стране. На эту программу в государственном бюджете заложено 14,4 млрд грн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельно предусмотрено финансирование модернизации школьных пищеблоков, чтобы дети получали не только бесплатное, но и качественное питание.

"Ожидаем от ОВА и органов местного самоуправления отладку процессов организации горячих обедов с привлечением местного бизнеса", – отметила министр.

Также предусмотрено 5 млрд грн на укрытие для школ и 1 млрд грн на подземные сады, в первую очередь в прифронтовых областях.

"Должны создать безопасные условия офлайн или смешанного обучения украинских детей. ОВА должны контролировать своевременное выполнение планов строительства", – сообщила Свириденко.

Ранее сообщалось, что проблему нехватки школьных поваров планируют решить с помощью кулинарных хабов, которые позволят оперативно обучать персонал в заведениях профтехобразования.