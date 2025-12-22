17:52  22 декабря
В Укрэнерго предупредили украинцев об отключении света 23 декабря
15:50  22 декабря
В сети показали последствия удара РФ по поезду "Харьков-Ужгород"
15:19  22 декабря
Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
22 декабря 2025, 17:25

У Зеленского готовятся к выборам во время и после войны

22 декабря 2025, 17:25
иллюстративное фото: из открытых источников
Власти активно готовятся к проведению выборов в условиях особого периода и/или послевоенных выборов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой народного депутата Ярослава Железняка.

По его словам, на фракции и группы Рады пришло приглашение от руководителя партии "Слуга народа" Александра Корниенко предоставить по 2 представителя в рабочую группу по законодательному обеспечению особенностей порядка организации и проведения выборов в условиях особого периода и/или послевоенных выборов в Украине.

Дедлайн до 24 декабря. От каждой фракции и группы по два представителя", – отметил Железняк.

Ранее мы сообщали о том, что в парламенте формируется рабочая группа по "скорой проработке вопроса проведения возможных выборов" президента Украины во время военного положения.

