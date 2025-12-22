У Зеленского готовятся к выборам во время и после войны

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой народного депутата Ярослава Железняка.

По его словам, на фракции и группы Рады пришло приглашение от руководителя партии "Слуга народа" Александра Корниенко предоставить по 2 представителя в рабочую группу по законодательному обеспечению особенностей порядка организации и проведения выборов в условиях особого периода и/или послевоенных выборов в Украине.

Дедлайн до 24 декабря. От каждой фракции и группы по два представителя", – отметил Железняк.

