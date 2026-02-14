Фото: полиция

Утром 13 февраля в одном из сел Гайсинского района полицейские пришли с обыском местного жителя

Мужчина встретил правоохранителей с оружием в руках и начал угрожать стрельбой. Благодаря вмешательству спецназовцев 40-летнего злоумышленника удалось быстро задержать. В результате инцидента никто не пострадал.

Во время обыска дома полицейские обнаружили и изъяли несколько единиц оружия и патроны.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1. ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Мужчине грозит наказание от исправительных работ до трех лет тюрьмы. Расследование продолжается.

