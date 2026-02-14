15:14  14 февраля
14 февраля 2026, 17:22

В Винницкой области мужчина с ружьем пытался помешать обыску: его задержал КОРД

14 февраля 2026, 17:22
Фото: полиция
Утром 13 февраля в одном из сел Гайсинского района полицейские пришли с обыском местного жителя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчина встретил правоохранителей с оружием в руках и начал угрожать стрельбой. Благодаря вмешательству спецназовцев 40-летнего злоумышленника удалось быстро задержать. В результате инцидента никто не пострадал.

Во время обыска дома полицейские обнаружили и изъяли несколько единиц оружия и патроны.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1. ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Мужчине грозит наказание от исправительных работ до трех лет тюрьмы. Расследование продолжается.

В Винницкой области мужчина угрожал полицейским ружьем

Напомним, ранее в Харькове мужчина напал с ножом на работников ТЦК и СП во время проверки документов. Военнослужащие получили ранения. Злоумышленника задержали.

