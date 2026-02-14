Оккупанты ударили кассетными боеприпасами по Херсону: в ГВА показали последствия
В субботу, 14 февраля, около восьми утра российские военные снова накрыли огнем Корабельный район Херсона, применив кассетные боеприпасы
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.
В результате обстрела повреждены фасады, окна и крыши частных домов и многоэтажек.
Соцработники ГВА предоставили владельцам пострадавших домов необходимые консультации. Ликвидацией последствий обстрелов занимаются КП "Парки Херсона" и ХОКАРС.
Подробности – в видео.
Напомним, утром 14 февраля в результате атаки вражеских дронов в Днепровском районе Херсона получили ранения два человека.
