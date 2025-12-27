В Украине разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили народные депутаты

иллюстративное фото: из открытых источников

НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НАБУ.

По данным следствия, участники группы на систематической основе извлекали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины.

Детали пока не разглашаются.

Ранее СМИ сообщали, что в прослушивающем НАБУ офисе народного депутата Юрия Киселя члены партии "Слуги народа" получали конверты с деньгами. О каких суммах идет речь, пока неизвестно.