15:14  14 февраля
Смерть 2-летнего мальчика во Львовской области: работнице соцслужбы объявили подозрение
10:57  14 февраля
Подорвал гранату в квартире: в Киеве сообщили о подозрении военному в СОЧ
12:26  14 февраля
Смертельное ДТП на Полтавщине: легковушка влетела в металлический отбойник
UA | RU
UA | RU
14 февраля 2026, 15:14

Смерть 2-летнего мальчика во Львовской области: работнице соцслужбы объявили подозрение

14 февраля 2026, 15:14
Читайте також українською мовою
Фото: ОГП
Читайте також
українською мовою

Специалистке службы по делам детей одного из городских советов Львовщины сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Соцработница получила подозрение по ч. 3 ст. 367 УК Украины. Также прокуроры инициировали вопрос об отстранении ее от должности в рамках расследования смерти 2-летнего мальчика из Яворивского района.

Ребенок скончался в больнице 9 февраля. В тот день мальчика доставили в медучреждение в критическом состоянии: с переохлаждением, обезвоживанием и крайней степенью недобора веса. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила от вирусной инфекции на фоне длительного недоедания.

В ходе расследования правоохранители дали правовую оценку и действиям чиновников, поскольку семья, где воспитывали пятерых детей, состояла на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах, еще с сентября 2023 года. Из-за злоупотребления родителей алкоголем и антисанитарии в доме служба по делам детей должна была регулярно проверять условия проживания и состояние здоровья детей.

Следствие установило, что ответственная специалист службы не обеспечила надлежащего контроля. За последние два года она составила всего четыре акта обследования условий проживания, хотя проверки должны были проводиться ежеквартально. Фактически с третьего квартала 2025 года визиты в семью прекратились, а индивидуальные планы защиты детей оставались формальными. В личных делах отсутствовала какая-либо информация о медицинских осмотрах или реальных потребностях детей.

Из-за отсутствия реальной помощи и наблюдения 2-летний мальчик не получил своевременной помощи, что в дальнейшем привело к его смерти.

Четверо других детей в возрасте 4, 5, 8 и 10 лет находятся сейчас в медицинском учреждении.

Смерть 2-летнего мальчика во Львовской области: работницы соцслужбы объявили подозрение

В прокуратуре подчеркивают, что системно дают оценку действиям всех ответственных за жизнь детей лиц. Только с декабря 2025 года по подобным делам о бездействии или ненадлежащем исполнении обязанностей сообщили о подозрении уже 122 лицам, среди которых 74 – работники профильных служб, центров реабилитации, учебных заведений и здравоохранения/

Напомним, родителей мальчика задержали на следующий день после его смерти, объявив им подозрение в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подозрение ребенок Львовская область переохлаждение смерть ребенка социальная служба
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
В Николаеве объявили подозрение водителю полиции охраны, сбившего ребенка
14 февраля 2026, 16:24
В Харькове во время свадьбы запустили пилотный 5G
14 февраля 2026, 15:52
Оккупанты ударили кассетными боеприпасами по Херсону: в ГВА показали последствия
14 февраля 2026, 14:33
Возле границы с Румынией обнаружили тело 27-летнего мужчины: пытался бежать из страны
14 февраля 2026, 13:52
На Львовщине нашли сбитую российскую ракету "Кинжал"
14 февраля 2026, 13:27
Силы обороны поразили российский транспортно-десантный катер в Крыму
14 февраля 2026, 12:56
Смертельное ДТП на Полтавщине: легковушка влетела в металлический отбойник
14 февраля 2026, 12:26
Россияне атаковали дронами Херсон: двое раненых
14 февраля 2026, 11:54
"Бронирование" через трудоустройство в обмен на взятку: в Киеве задержали депутата Почаевского горсовета
14 февраля 2026, 11:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »