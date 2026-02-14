Фото: ОГП

Специалистке службы по делам детей одного из городских советов Львовщины сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Соцработница получила подозрение по ч. 3 ст. 367 УК Украины. Также прокуроры инициировали вопрос об отстранении ее от должности в рамках расследования смерти 2-летнего мальчика из Яворивского района.

Ребенок скончался в больнице 9 февраля. В тот день мальчика доставили в медучреждение в критическом состоянии: с переохлаждением, обезвоживанием и крайней степенью недобора веса. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила от вирусной инфекции на фоне длительного недоедания.

В ходе расследования правоохранители дали правовую оценку и действиям чиновников, поскольку семья, где воспитывали пятерых детей, состояла на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах, еще с сентября 2023 года. Из-за злоупотребления родителей алкоголем и антисанитарии в доме служба по делам детей должна была регулярно проверять условия проживания и состояние здоровья детей.

Следствие установило, что ответственная специалист службы не обеспечила надлежащего контроля. За последние два года она составила всего четыре акта обследования условий проживания, хотя проверки должны были проводиться ежеквартально. Фактически с третьего квартала 2025 года визиты в семью прекратились, а индивидуальные планы защиты детей оставались формальными. В личных делах отсутствовала какая-либо информация о медицинских осмотрах или реальных потребностях детей.

Из-за отсутствия реальной помощи и наблюдения 2-летний мальчик не получил своевременной помощи, что в дальнейшем привело к его смерти.

Четверо других детей в возрасте 4, 5, 8 и 10 лет находятся сейчас в медицинском учреждении.

В прокуратуре подчеркивают, что системно дают оценку действиям всех ответственных за жизнь детей лиц. Только с декабря 2025 года по подобным делам о бездействии или ненадлежащем исполнении обязанностей сообщили о подозрении уже 122 лицам, среди которых 74 – работники профильных служб, центров реабилитации, учебных заведений и здравоохранения/

Напомним, родителей мальчика задержали на следующий день после его смерти, объявив им подозрение в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком.