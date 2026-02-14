Смертельное ДТП на Полтавщине: легковушка влетела в металлический отбойник
ДТП произошло 13 февраля около 20:30 возле села Клепачи Лубенского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Автомобиль Toyota Yaris под управлением 32-летнего водителя столкнулся с металлическим отбойником. От полученных травм водитель легковушки погиб на месте.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Обстоятельства и причины ДТП выясняют правоохранители.
Напомним, днем 5 февраля на Черниговщине автомобиль столкнулся с автобусом. От полученных травм 27-летний водитель легковушки погиб на месте.
13 февраля 2026
