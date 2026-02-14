10:57  14 февраля
14 февраля 2026, 10:57

Подорвал гранату в квартире: в Киеве сообщили о подозрении военному в СОЧ

14 февраля 2026, 10:57
Фото: полиция
Полицейские объявили о подозрении военнослужащему, взорвавшему гранату в квартире на Оболони, в результате чего один мужчина погиб и еще один получил ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полицейские задержали фигуранта. Он также получил осколочные ранения ноги и находится под наблюдением врачей и правоохранителей.

Следователи объявили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 15 п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 УК – покушение на убийство двух или более лиц и по п. 5 ч. 2 ст. 115 УК – умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.

Фигуранту грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, происшествие случилось 13 февраля около 2:00 в Оболонском районе столицы. 29-летний военный, находящийся в СОЧ, взорвал гранату Ф-1 во время застолья. В результате взрыва погиб 45-летний владелец квартиры, еще одного гостя госпитализировали.

Киев подрыв Граната СОЧ военнослужащие подозрение
