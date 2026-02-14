15:14  14 февраля
Смерть 2-летнего мальчика во Львовской области: работнице соцслужбы объявили подозрение
10:57  14 февраля
Подорвал гранату в квартире: в Киеве сообщили о подозрении военному в СОЧ
12:26  14 февраля
Смертельное ДТП на Полтавщине: легковушка влетела в металлический отбойник
UA | RU
UA | RU
14 февраля 2026, 16:24

В Николаеве объявили подозрение водителю полиции охраны, сбившего ребенка

14 февраля 2026, 16:24
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

ДТП произошло в Николаеве вечером 12 февраля в районе перекрестка проспектов Богоявленского и Корабелов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Renault Duster, служебного автомобиля управления полиции охраны, сбил ребенка на регулируемом пешеходном переходе.

Сразу после наезда ребенка осмотрели медики "скорой", но серьезных травм на месте не обнаружили. Однако на следующий день в больнице медики диагностировали у ребенка травму ноги.

41-летнему водителю полиции охраны сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Ему грозит до трех лет ограничение свободы.

В Николаеве объявили подозрение водителя полиции охраны, сбившего ребенка

Напомним, вечером 13 февраля на Полтавщине легковушка влетела в металлический отбойник. От полученных травм водитель авто погиб на месте.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Николаев происшествия ДТП полиция ребенок пострадавший подозрение
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
В Харькове во время свадьбы запустили пилотный 5G
14 февраля 2026, 15:52
Смерть 2-летнего мальчика во Львовской области: работнице соцслужбы объявили подозрение
14 февраля 2026, 15:14
Оккупанты ударили кассетными боеприпасами по Херсону: в ГВА показали последствия
14 февраля 2026, 14:33
Возле границы с Румынией обнаружили тело 27-летнего мужчины: пытался бежать из страны
14 февраля 2026, 13:52
На Львовщине нашли сбитую российскую ракету "Кинжал"
14 февраля 2026, 13:27
Силы обороны поразили российский транспортно-десантный катер в Крыму
14 февраля 2026, 12:56
Смертельное ДТП на Полтавщине: легковушка влетела в металлический отбойник
14 февраля 2026, 12:26
Россияне атаковали дронами Херсон: двое раненых
14 февраля 2026, 11:54
"Бронирование" через трудоустройство в обмен на взятку: в Киеве задержали депутата Почаевского горсовета
14 февраля 2026, 11:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »