Фото: полиция

ДТП произошло в Николаеве вечером 12 февраля в районе перекрестка проспектов Богоявленского и Корабелов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Renault Duster, служебного автомобиля управления полиции охраны, сбил ребенка на регулируемом пешеходном переходе.

Сразу после наезда ребенка осмотрели медики "скорой", но серьезных травм на месте не обнаружили. Однако на следующий день в больнице медики диагностировали у ребенка травму ноги.

41-летнему водителю полиции охраны сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Ему грозит до трех лет ограничение свободы.

