В Укренерго розповіли про стан енергосистеми після російських атак

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Станом на ранок 18 грудня стан енергосистеми України відповідає сезонним показникам. Триває ліквідація наслідків російських атак на енергооб’єкти

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Зазначається, що уночі ворог здійснив атаки на енергооб’єкти у кількох регіонах.

Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі на Черкащині, Миколаївщині та Запоріжжі. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у всіх постраждалих регіонах.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

"Внаслідок попередніх масованих атак на енергосистему – у більшості регіонів України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення. Час застосування вимушених знеструмлень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні", – зазначили у компанії.

