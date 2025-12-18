У Варшаві заарештували українця з понад 70 кг наркотиків: деталі затримання

Фото: RMF24

У польській столиці правоохоронці заарештували 29-річного громадянина України та вилучили у нього понад 71 кілограм марихуани

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, передає RegioNews.

За даними поліції, чоловік тривалий час переховувався від правоохоронних органів і фактично "не існував" у жодній офіційній системі.

У його квартирі виявили понад 71 кг марихуани на суму майже 5 млн злотих (близько $1,4 млн). Наркотики були ретельно запаковані у вакуумні пакети та покриті спеціальною речовиною, щоб поліцейські собаки не могли їх виявити.

Під час обшуків поліцейські також знайшли колекцію підроблених документів та п’ять автомобілів. Два з них – Range Rover і Jaguar – виявилися викраденими, з підробленими VIN-номерами та номерними знаками. Інші автівки були орендовані з використанням вигаданих особистих даних.

Чоловікові оголосили обвинувачення у зберіганні значної кількості наркотиків, використанні підроблених документів, розпорядженні краденим майном та підробці документів. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримісячного попереднього ув’язнення.

Нагадаємо, влітку в Польщі затримали громадянина України. Його звинувачують в роботі на російські спецслужби. Йому закидають створення провокаційних написів та спроби пошкодження або нанесення образливих зображень на пам’ятники, що принижують національну гідність поляків.