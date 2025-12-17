Иллюстративное фото

Украина за январь-ноябрь этого года экспортировала 403,3 тысяч тонн мяса и птицы. Это на 1,8% меньше, если сравнивать с прошлым годом

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В 2025 году Украина экспортировала мясо и птицу на миллиард долларов. Это на 14,2% больше, если сравнивать с прошлым годом. Отмечается, что это уже более ха результат всего 2024 года, учитывая, что 2025 год еще не завершился.

Главными покупателями украинского мяса за 11 месяцев 2025 стали Нидерланды (24,1%), Великобритания (17,4%) и Саудовская Аравия (9,6%).

Напомним, ранее в USDA поделились новым прогнозом по урожаю пшеницы в мире. Речь идет о периоде 2025-2026 годов. Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).