21:44  17 декабря
В Днепре местные жители перекрыли одну из центральных улиц из-за отсутствия света
20:47  17 декабря
Украинские военные отбили Купянск: город под контролем ВСУ практически на 90%
16:14  17 декабря
Следователь полиции купила в Киеве недвижимость бизнес-класса за 100 тысяч долларов
17 декабря 2025, 23:50

Украина экспортировала мяса в миллиард долларов

17 декабря 2025, 23:50
Украина за январь-ноябрь этого года экспортировала 403,3 тысяч тонн мяса и птицы. Это на 1,8% меньше, если сравнивать с прошлым годом

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В 2025 году Украина экспортировала мясо и птицу на миллиард долларов. Это на 14,2% больше, если сравнивать с прошлым годом. Отмечается, что это уже более ха результат всего 2024 года, учитывая, что 2025 год еще не завершился.

Главными покупателями украинского мяса за 11 месяцев 2025 стали Нидерланды (24,1%), Великобритания (17,4%) и Саудовская Аравия (9,6%).

Напомним, ранее в USDA поделились новым прогнозом по урожаю пшеницы в мире. Речь идет о периоде 2025-2026 годов. Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).

17 декабря 2025
Госбюджет-2026: Украина выделяет более 14 миллиардов на аграриев
17 декабря 2025, 23:30
Выросло количество раненых в результате атаки РФ на Запорожье
17 декабря 2025, 22:27
Графики на 18 декабря: как будут отключать свет в Украине в четверг
17 декабря 2025, 21:59
Жестокое убийство на Харьковщине: мужчина расправился с гостем топором
17 декабря 2025, 21:55
В Днепре местные жители перекрыли одну из центральных улиц из-за отсутствия света
17 декабря 2025, 21:44
Тройное ДТП в Ровенской области: пьяный водитель устроил "гонки"
17 декабря 2025, 21:35
Делал это хладнокровно: блогерша Симбочка рассказала, как ее бывший муж избавился от тела ребенка после выкидыша
17 декабря 2025, 21:30
На Волыни приговорили 44-летнего мужчину к 11 годам за убийство брата и покушение на полицейского
17 декабря 2025, 21:25
В Одесской области из-за взрыва бойлера разрушен жилой дом: есть ли пострадавшие
17 декабря 2025, 21:05
