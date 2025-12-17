Мед принесет Украине более 100 миллионов долларов: украинский продукт активно продается в ЕС

Иллюстративное фото

В этом календарном году экспорт украинского меда в Европейский Союз составит около 40 тысяч тонн. Это произошло, в частности, благодаря увеличению беспошлинных квот

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий во время Медового форума 2025 отметил, что Европейский Союз пошел навстречу украинским производителям меда. Пчеловоды могут калькулировать дополнительные 17%.

"На переговорах о вступлении в ЕС будет дискуссия по пестицидам: у фермеров есть желание оставить все как есть, но нужна трансформация. Важно обновить законодательство, это будет способствовать увеличению производства меда", - говорит замминистра экономики.

В этом календарном году экспорт украинского меда в Европейский Союз составит около 40 тысяч тонн. Это около 100 миллионов долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что мясо свинины в Украине дорожает. За последние три месяца цена выросла так, что цены не опускались ниже 250 гривен за килограмм. Аналитики отметили, что в прошлом году стоимость была ниже из-за предложения.