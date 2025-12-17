Україна експортувала м'яса на мільярд доларів

Ілюстративне фото

Україна за січень-листопад цього року експортувала 403,3 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 1,8% менше, якщо порівнювати з минулим роком

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

У 2025 році Україна експортувала м'яса та птиці на мільярд доларів. Це на 14,2% більше, якщо порівнювати з минулим роком. Зазначається, що це вже більше ха результат всього 2024 року, враховуючи, що 2025 рік ще не завершився.

Головними покупцями українського м'яса за 11 місяців 2025 року стали Нідерланди (24,1%), Велика Британія (17,4%) та Саудівська Аравія (9,6%).

Нагадаємо, раніше в USDA поділились новим прогнозом щодо врожаю пшениці у світі. Йдеться про період 2025-2026 років. Прогноз врожаю пшениці в Україні підвищили до 23 млн т (+1 млн т). Експорт очікують на рівні 15 млн т (-0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,93 млн т (+1 млн т).