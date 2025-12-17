21:44  17 декабря
20:47  17 декабря
16:14  17 декабря
17 декабря 2025, 23:30

Госбюджет-2026: Украина выделяет более 14 миллиардов на аграриев

17 декабря 2025, 23:30
Фото из открытых источников
В государственном бюджете на 2026 год предусматривается финансирование аграрного сектора на 14,1 миллиарда гривен. Это на 4,5 миллиарда больше, чем закладывали на 2025 год

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Заместитель министра финансов Александр Кава отметил, что бюджет на 2026 год предусматривает инструменты, позволяющие агропроизводителям возобновлять производство: поддержку фермерства, страхование урожая, разминирование и модернизацию инфраструктуры. При этом он отметил, что это не решит все проблемы в один момент.

В 2026 году финансовая поддержка сельхозпроизводителей составит 9,5 миллиарда гривен. В частности, речь идет о дотации на один гектар для хозяйств на прифронтовых территориях, поддержке страхования сельскохозяйственной продукции и восстановлении систем орошения. На мелиорацию отдельно закладывается 0,2 млрд. грн.

В поддержку фермеров направят 2,6 миллиарда гривен. Это будет касаться льготного кредитования, дотации на гектар, поддержку животноводства.

Напомним, ранее сообщалось, что мясо свинины в Украине дорожает. За последние три месяца цена выросла так, что цены не опускались ниже 250 гривен за килограмм. Аналитики отметили, что в прошлом году стоимость была ниже из-за предложения.

