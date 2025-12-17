21:44  17 грудня
17 грудня 2025, 23:30

Держбюджет-2026: Україна виділяє понад 14 мільярдів на аграріїв

17 грудня 2025, 23:30
Фото з відкритих джерел
У державному бюджеті на 2026 рік передбачають фінансування аграрного сектору на 14,1 мільярда гривень. Це на 4,5 мільярда більше, аніж закладали на 2025 рік

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Заступник міністра фінансів Олександр Кава зазначив, що бюджет на 2026 рік передбачає інструменти, які дозволяють агровиробникам відновлювати виробництво: підтримку фермерства, страхування врожаю, розмінування та модернізацію інфраструктури. При цьому він зауважив, що це не вирішить всі проблем в один момент.

У 2026 році фінансова підтримка сільгоспвиробників становитиме 9,5 мільярда гривень. Зокрема, йдеться про дотацію на один гектар для господарств на прифронтових територіях, підтримку страхування сільськогосподарської продукції та відновлення систем зрошення. На меліорацію окремо закладається 0,2 млрд грн.

На підтримку фермерів спрямують 2,6 мільярда гривень. Це стосуватиметься пільгового кредитування, дотації на один гектар, підтримку тваринництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що м'ясо свинини в Україні дорожчає. За останні три місяці вартість зросла так, що ціни не опускались нижче 250 гривень за кілограм. Аналітики зазначили, що минулого року вартість була нижча через пропозицію.

17 грудня 2025
