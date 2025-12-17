14:04  17 грудня
В Одесі оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня
На Закарпатті чоловік погрожував підірвати прикордонний підрозділ
На Київщині внаслідок пожежі загинули дві людини
17 грудня 2025, 12:15

В Україні за листопад очистили понад 3,7 гектарів земель від мін - скільки коштів було витрачено

17 грудня 2025, 12:15
В Україні у листопаді за державною програмою компенсації вартості розмінування оператори протимінної діяльності очистили 3 798 гектарів земель. Фахівці продовжують очищати землі від мін

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

У Міністерстві економіки розповіли, що вартість робіт з розмінування в листопаді сягнула 191,5 мільйона гривень. Оператори виконали п'ять угод із розмінування агроземель. Середня вартість розмінованої у листопаді землі в межах програми становила 50,4 тисячі гривень за гектар.

Крім того, з моменту запуску державної програми компенсацій було підписано 107 договорів на розмінування 17,86 тисячі гектарів земель сільсько-господарчого призначення. Йдеться про роботи на близько 1,05 мільярда гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з початку повномасштабної війни фахівці розмінували понад 220 тисяч гектарів земель, зокрема сільськогосподарських угідь, прифронтових зон та місцевостей, де тривали активні бойові дії. Роботи виконують щоденно, адже мінна небезпека залишається однією з головних перешкод для повернення людей до звичного життя у звільнених районах.

