В Словакии автобус с украинцами съехал с дороги и опрокинулся

Фото: Facebook/Policia Slovenska

В ночь на 16 декабря вблизи Братиславы, столицы Словакии, автобус с пассажирами из Украины попал в аварию

Об этом пишет Бабель со ссылкой на словацкую полицию, передает RegioNews.

ДТП произошло на автомагистрали D1 в более чем 30 км от Братиславы. По информации правоохранителей, автобус внезапно съехал с дороги и опрокинулся. В салоне находились 11 человек – все украинцы.

Словацкие медиа сообщают о 8 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины уточнили, что двое украинок получили легкие травмы и были госпитализированы, другие пассажиры медицинской помощи не нуждались и продолжили поездку другим транспортом.

В МИД отметили, что авария, по данным словацких правоохранителей, произошла из-за неблагоприятных погодных условий. Водитель автобуса был трезв.

Напомним, на трассе "Киев-Чоп" в Дубенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В результате столкновения травмы получили 4 человека. У потерпевших зафиксировали незначительные повреждения.