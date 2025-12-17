08:16  17 декабря
На Закарпатье мужчина угрожал взорвать пограничное подразделение
07:35  17 декабря
На Киевщине в результате пожара погибли два человека
07:29  17 декабря
В Одесском ТЦК мужчина пытался ранить себя и угрожал персоналу
17 декабря 2025, 07:53

В Словакии автобус с украинцами съехал с дороги и опрокинулся

17 декабря 2025, 07:53
Фото: Facebook/Policia Slovenska
В ночь на 16 декабря вблизи Братиславы, столицы Словакии, автобус с пассажирами из Украины попал в аварию

Об этом пишет Бабель со ссылкой на словацкую полицию, передает RegioNews.

ДТП произошло на автомагистрали D1 в более чем 30 км от Братиславы. По информации правоохранителей, автобус внезапно съехал с дороги и опрокинулся. В салоне находились 11 человек – все украинцы.

Словацкие медиа сообщают о 8 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины уточнили, что двое украинок получили легкие травмы и были госпитализированы, другие пассажиры медицинской помощи не нуждались и продолжили поездку другим транспортом.

В МИД отметили, что авария, по данным словацких правоохранителей, произошла из-за неблагоприятных погодных условий. Водитель автобуса был трезв.

Напомним, на трассе "Киев-Чоп" в Дубенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В результате столкновения травмы получили 4 человека. У потерпевших зафиксировали незначительные повреждения.

украинцы ДТП ПДД полиция МИД Словакия пострадавшие
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
В Киеве мужчина тяжело ранил сестру ножом – его задержали
17 декабря 2025, 09:10
На оккупированных территориях в украинцев будут забирать жилье – подписан закон
17 декабря 2025, 08:53
Шабунин обвинил ГБР и ОГП в "ливне" его интимных фото
17 декабря 2025, 08:38
Полиция уже получила указания готовиться к выборам – Борислав Береза
17 декабря 2025, 08:23
На Закарпатье мужчина угрожал взорвать пограничное подразделение
17 декабря 2025, 08:16
Россияне ударили по Херсону: один из раненых – в тяжелом состоянии
17 декабря 2025, 07:56
Россияне обстреляли два района Днепропетровщины: повреждена инфраструктура
17 декабря 2025, 07:49
На Киевщине в результате пожара погибли два человека
17 декабря 2025, 07:35
В Одесском ТЦК мужчина пытался ранить себя и угрожал персоналу
17 декабря 2025, 07:29
