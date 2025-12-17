Россияне атакуют КАБами Запорожье: есть попадание в многоэтажку
В среду, 17 декабря, около 11:30 российская армия нанесла удары по Запорожью
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Враг атакует Запорожье. Есть попадание в жилой дом", – говорится в сообщении.
Также россияне атаковали один из объектов инфраструктуры города. Последствия уточняются.
Глава ОВА призвал граждан до отбоя воздушной тревоги находиться в безопасных местах.
Воздушные силы предупреждали о пуске КАБов в направлении Запорожья.
Напомним, вечером 16 декабря вражеские войска нанесли удар беспилотником по Запорожью. Повреждены несколько частных домов, пострадали два человека
