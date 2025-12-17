10:26  17 декабря
В Черновцах автомобиль врезался в электроопору: пострадала водитель
На Закарпатье мужчина угрожал взорвать пограничное подразделение
На Киевщине в результате пожара погибли два человека
17 декабря 2025, 11:25

Начальник медицинского подразделения ВСУ работал на ФСБ – ему грозит пожизненное заключение

17 декабря 2025, 11:25
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
В Украине разоблачен и задержан еще один агент ФСБ среди военнослужащих Сил обороны Украины. Им оказался начальник медицинского подразделения одной из боевых бригад ВСУ

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, подозреваемый осуществлял скрытую разведывательную деятельность в пользу РФ: отмечал на гугл-картах расположение военных объектов и передавал эти данные ФСБ.

За сотрудничество оккупанты предлагали деньги и обещали "эвакуацию" к родственникам в Россию.

Во время обысков у фигуранта изъяли смартфон и ноутбук, с помощью которых он координировал действия с куратором ФСБ.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на Хмельнитчине депутатка вместе с сыном и дочерью работала на россиян. Выяснилось, что они передавали российским спецслужбам данные о военных объектах. Все трое получили наказание в виде 15 лет лишения свободы.

