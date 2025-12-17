08:16  17 грудня
17 грудня 2025, 07:53

У Словаччині автобус з українцями з'їхав з дороги і перекинувся

17 грудня 2025, 07:53
Фото: Facebook/Polícia Slovenskej republiky
У ніч на 16 грудня поблизу Братислави, столиці Словаччини, автобус із пасажирами з України потрапив у аварію

Про це пише Бабель із посиланням на словацьку поліція, передає RegioNews.

ДТП сталося на автомагістралі D1 за понад 30 км від Братислави. За інформацією правоохоронців, автобус раптово з'їхав з дороги та перекинувся. В салоні перебували 11 людей – усі українці.

Словацькі медіа повідомляють про 8 постраждалих, двоє з них у важкому стані.

Водночас у пресслужбі Міністерства закордонних справ України уточнили, що двоє українок отримали легкі травми та були госпіталізовані, інші пасажири медичної допомоги не потребували і продовжили поїздку іншим транспортом.

У МЗС зазначили, що аварія, за даними словацьких правоохоронців, сталася через несприятливі погодні умови. Водій автобуса був тверезий.

Нагадаємо, на трасі "Київ-Чоп" у Дубенському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. Внаслідок зіткнення травми отримали 4 осіб. У потерпілих зафіксували незначні ушкодження.

українці ДТП ПДР поліція МЗС Словаччина постраждалі
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
07 серпня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
