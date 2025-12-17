Фото: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

У ніч на 16 грудня поблизу Братислави, столиці Словаччини, автобус із пасажирами з України потрапив у аварію

Про це пише Бабель із посиланням на словацьку поліція, передає RegioNews.

ДТП сталося на автомагістралі D1 за понад 30 км від Братислави. За інформацією правоохоронців, автобус раптово з'їхав з дороги та перекинувся. В салоні перебували 11 людей – усі українці.

Словацькі медіа повідомляють про 8 постраждалих, двоє з них у важкому стані.

Водночас у пресслужбі Міністерства закордонних справ України уточнили, що двоє українок отримали легкі травми та були госпіталізовані, інші пасажири медичної допомоги не потребували і продовжили поїздку іншим транспортом.

У МЗС зазначили, що аварія, за даними словацьких правоохоронців, сталася через несприятливі погодні умови. Водій автобуса був тверезий.

