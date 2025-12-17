Украину накрывает волна ОРВИ и COVID-19: более 133 тысяч больных за неделю
В период с 8 по 14 декабря в Украине гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 133 094 человека. Это на 6,1% больше, чем неделей ранее
Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
В больницы с осложнениями госпитализировали 3542 пациента, среди которых 2101 ребенок. Все получили необходимую медицинскую помощь. Количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло на 3% – зарегистрировано 454 случая.
Большинство регионов остаются на фоновом уровне заболеваемости ОРВИ, однако в Ивано-Франковской и Житомирской областях зафиксирован низкий уровень превышения эпидемического порога.
С начала эпидемического сезона (29 сентября – 14 декабря) ОРВИ переболело 1 333 085 человек, а COVID-19 зарегистрировано 18 287 случаев.
Медики отмечают, что наиболее эффективными методами профилактики являются:
- вакцинация;
- соблюдение правил личной гигиены;
- правильное питание;
- регулярное проветривание помещений;
- избегание длительного пребывания в местах скопления людей;
- изоляция дома при появлении симптомов простуды.
Напомним, в Украине с 29 сентября официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.