Украину накрывает волна ОРВИ и COVID-19: более 133 тысяч больных за неделю

В период с 8 по 14 декабря в Украине гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 133 094 человека. Это на 6,1% больше, чем неделей ранее

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

В больницы с осложнениями госпитализировали 3542 пациента, среди которых 2101 ребенок. Все получили необходимую медицинскую помощь. Количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло на 3% – зарегистрировано 454 случая.

Большинство регионов остаются на фоновом уровне заболеваемости ОРВИ, однако в Ивано-Франковской и Житомирской областях зафиксирован низкий уровень превышения эпидемического порога.

С начала эпидемического сезона (29 сентября – 14 декабря) ОРВИ переболело 1 333 085 человек, а COVID-19 зарегистрировано 18 287 случаев.

Медики отмечают, что наиболее эффективными методами профилактики являются:

вакцинация;

соблюдение правил личной гигиены;

правильное питание;

регулярное проветривание помещений;

избегание длительного пребывания в местах скопления людей;

изоляция дома при появлении симптомов простуды.

Напомним, в Украине с 29 сентября официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.