Фото: Офіс Генерального прокурора

Апеляційний суд підтвердив вирок колишньому Президенту України за організацію незаконного переправлення осіб та підбурювання до дезертирства

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок колишньому Президенту України Віктору Януковичу, який отримав 15 років позбавлення волі. Таким чином рішення Подільського районного суду Києва набрало законної сили. Вирок стосується організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та підбурювання до дезертирства.

Разом із тим, покарання за сукупністю раніше вчинених злочинів, зокрема державної зради та пособництва Російській Федерації у веденні агресивної війни проти України, залишилося чинним. Колишній заступник начальника Управління державної охорони засуджений до 10 років позбавлення волі за аналогічні дії.

За даними слідства, 23 лютого 2014 року екс-президент разом із колишнім начальником Служби безпеки, за сприяння російських військових, незаконно перетнув державний кордон України та організував переправлення щонайменше 20 осіб з числа свого оточення та працівників УДО. Переміщення здійснювалося повітряним та морським шляхом поза пунктами пропуску, а маршрут контролювали російські військові та співробітники Федеральної служби охорони РФ.

У подальшому Янукович остаточно залишив територію України, перебуваючи на базі Чорноморського флоту в Севастополі. Там він підбурив частину військовослужбовців УДО до дезертирства та виїзду до Росії, після чого вони на військову службу більше не повернулися. Весь маршрут пересування супроводжувався російськими силами та погоджувався на вищому рівні РФ.

