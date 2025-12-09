В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона", – добавили в ведомстве.

Как сообщалось, света у людей будет больше, но будут отключаться даже критические объекты. Эту информацию подтвердил авторитетный источник в Кабмине.