В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии
В Украине введены аварийные отключения электроэнергии. Причина усиления ограничений – последствия предварительных массированных ракетно-дроновых атак
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.
Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют.
Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона", – добавили в ведомстве.
Как сообщалось, света у людей будет больше, но будут отключаться даже критические объекты. Эту информацию подтвердил авторитетный источник в Кабмине.