У ГУР розповіли про нову модифікацію російської "Герані" з авіаракетою Р-60

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає RegioNews.

Росіяни адаптували стару радянську розробку – авіаційну ракету класу "повітря-повітря" Р-60 – для встановлення на "Герані" з метою ураження українських гелікоптерів та літаків, які полюють на російські безпілотники.

Ракета з авіаційним пусковим пристроєм АПУ-60-1МД (П-62-1МД) встановлюється на спеціальний кронштейн, розташований у верхній передній частині фюзеляжу дрона.

БпЛА оснащений двома мережевими камерами – у носовій частині та позаду пускового пристрою ракети. Передача відео та команд управління здійснюється через китайський mesh-модем Xingkay Tech XK-F358.

Польотний контролер, навігаційні та інерціальні блоки залишаються типовими для інших "Гераней". Для супутникової навігації в умовах активної роботи засобів радіоелектронної боротьби використовується 12-канальний завадозахищений модуль "Комета". Електронна "начинка" також включає одноплатний мікрокомп’ютер Raspberry Pi 4 (Великобританія), трекер і два GSM-модеми для передачі телеметрії.

Країни походження електронної компонентної бази залишаються стандартними для російських БпЛА цього типу: США, КНР, Швейцарія, Тайвань, Японія, Німеччина та Велика Британія.

Ймовірний принцип застосування ракет полягає в передачі зображення з камер, встановлених на дрон, через mesh-модем оператору, який, у разі появи українського літака чи гелікоптера в зоні ураження, подає блоку автоматики ракети команду на її пуск.

Після пуску, теплова головка самонаведення Р-60 самостійно захоплює ціль. Ймовірний також варіант з попереднім захопленням цілі головкою самонаведення та передачі відповідної інформації оператору, який дає команду на пуск.

"Основна мета нової розробки – створення загрози для української армійської та тактичної авіації, зниження ефективності її роботи з перехоплення ворожих БпЛА. Таким чином, російська багатоцільова версія іранського Shahed-136 отримує ще одне призначення, а досвід такого застосування, ймовірно, також буде переданий Ірану", – зазначили у ГУР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія значно збільшила дальність своїх керованих авіаційних бомб, виготовляючи нові модифікації керованих модульних планувальних бомб (КМПБ), які можуть летіти до 200 км. Ці зміни дають можливість російським літакам здійснювати удари по цілях в Україні, не входячи до зони дії української ППО.