Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 15 грудня РФ атакувала Україну 153-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 133 ворожі безпілотники, які атакували північ, південь та схід країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних дронів на 10 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака ще триває. У повітряному просторі декілька ворожих безпілотників.

Нагадаємо, через ворожий обстріл та, як наслідок, відсутність напруги в мережі, рух поїздів на Дніпропетровщині тимчасово затримується.