РФ випустила по Україні 153 безпілотники: зафіксовані влучання на 10 локаціях
У ніч на 15 грудня РФ атакувала Україну 153-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 133 ворожі безпілотники, які атакували північ, південь та схід країни.
Зафіксовано влучання 17 ударних дронів на 10 локаціях.
У Повітряних силах наголосили, що атака ще триває. У повітряному просторі декілька ворожих безпілотників.
Нагадаємо, через ворожий обстріл та, як наслідок, відсутність напруги в мережі, рух поїздів на Дніпропетровщині тимчасово затримується.
