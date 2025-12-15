В Днепропетровской области из-за атаки РФ временно задерживаются поезда
Из-за вражеских обстрелов и, как следствие, отсутствия напряжения в сети движение поездов на Днепропетровщине временно задерживается
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.
Задерживаются следующие поезда на отправление:
- №6501 Пятихатки – Кривой Рог – задержка 2 часа;
- №6008 Пятихатки – Днепр – задержка 1,5 часа;
- №6010 Пятихатки – Днепр – задержка 1 час;
- №6016 Пятихатки – Днепр – задержка 30 минут;
- №6503 Пятихатки – Роковатая – задержка 20 минут;
Железнодорожники работают над возобновлением движения. О дальнейших изменениях будет сообщено дополнительно.
Напомним, на рассвете понедельника, 15 декабря, российские дроны атаковали Днепропетровщину, повредив железнодорожный вокзал в Пятихатках. В результате взрывов пострадали кровля и фасад здания вокзала, а также были выбиты окна.
На Сумщине беспилотник попал в авто: ранен 62-летний водительВсе новости »
15 декабря 2025, 07:16Россияне атаковали Днепропетровщину: поврежден вокзал в Пятихатках
15 декабря 2025, 07:01Враг ударил по трем районам Днепропетровщины: последствия обстрелов
14 декабря 2025, 08:59
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
В Ровно во время пожара в пятиэтажке погиб мужчина
15 декабря 2025, 08:54На Днепропетровщине мужчина во время ссоры бросил гранату в 19-летнего парня
15 декабря 2025, 08:43На Банковой готовят законопроект о выборах во время военного положения
15 декабря 2025, 08:38Скороход вышла из СИЗО: залог внесли третьи лица – адвокат
15 декабря 2025, 08:22В Киеве мужчина угрожал охраннику супермаркета пистолетом и скрылся с товаром
15 декабря 2025, 08:19Россияне за сутки 850 раз ударили по Запорожской области: 14 пострадавших
15 декабря 2025, 07:56Переговоры в Берлине: Виткофф сообщил о значительном прогрессе США и Украины
15 декабря 2025, 07:53В Киеве в результате пожара в частном доме погибли два человека
15 декабря 2025, 07:45Гарантии безопасности вне НАТО остаются только политическими обещаниями
15 декабря 2025, 07:32
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все блоги »