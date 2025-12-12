Фото: СБУ

Служби безпеки та Нацбанк презентували монету, що відзначає успішну спецоперацію українських спецслужб

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Служба безпеки України спільно з Національним банком представили пам'ятну монету номіналом 5 гривень на честь спецоперації "Павутина". Монету випущено накладом 75 тисяч екземплярів у сувенірному пакуванні.

Голова СБУ Василь Малюк наголосив, що монета є визнанням роботи команди, яка продемонструвала здатність діяти на значних відстанях і завдавати точкових ударів. За його словами, така робота має продовжуватись, аби противник не уникав відповідальності.

На аверсі монети зображено Троянського коня та силует вантажівки, що символізують приховане перевезення FPV-дронів на територію росії. Реверс містить силует ударного дрона, напис "117 FPV ДРОНІВ" та контури великого літака – основної цілі атаки.

Випущено 75 тисяч екземплярів

Голова НБУ Андрій Пишний підкреслив, що операція стала прикладом поєднання технологічності, сміливості та нестандартного мислення українських спецслужб. Монета є символом поваги до тих, хто щодня працює над захистом держави.

Спецоперація "Павутина", проведена 1 червня 2025 року, завдала удару по 41 військовому літаку на чотирьох російських аеродромах. Оціночні збитки для росії перевищили 7 мільярдів доларів.

Нагадаємо, у ніч на 19 жовтня Сили спеціальних операцій разом із рухом "Черная искра" атакували Оренбурзький газопереробний завод – на відстані 1500 кілометрів від українського кордону зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.