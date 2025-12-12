На Днепропетровщине два брата "отжимали" чужие земельные участки

Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области задержан 27-летний организатор преступной схемы с присвоением государственных земель и его брата. Стало известно, как именно они присваивали чужие земельные участки.

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленники подделывали технические паспорта и регистрировали право собственности на объекты недвижимости, которые якобы расположены на земельных участках. Впоследствии фейковые документы позволяли им оформить право собственности на участки, которые действительно принадлежали территориальной общине.

Предварительная стоимость одного земельного участка составляет более 800 тысяч гривен. Правоохранители назначили экспертизу. Во время обысков, кроме документов и техники, в них нашли восемь шашек тротила, запалы, гранаты, пистолеты, винтовки и патроны.

В настоящее время братьям сообщили о подозрениях по ч. 4 ст. 190 УК — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц и ч. 4 ст. 358 УКУ – использование заведомо подложных документов.

