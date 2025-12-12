ВАКС арештував скандального суддю-хабарника із Закарпаття

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд арештував із правом застави суддю Воловецького райсуду Закарпатської області Олександра Пелиха, якого підозрюють у корупції

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Як зазначається, 12 грудня слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП та застосував до судді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з альтернативою внесення 1 млн грн застави.

