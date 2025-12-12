Фото: Олена Шуляк

У Державному бюджеті на 2026 рік закладено майже 19 млрд грн на ветеранську політику. Це на 6,3 млрд грн більше, ніж у поточному році

Про це повідомила очільниця партії "Слуга Народу", народна депутатка Олена Шуляк, передає RegioNews.

За її словами, держава зосереджує увагу на забезпеченні життєвих потреб ветеранів і ветеранок, їхніх сімей та родин полеглих Захисників і Захисниць – від житла та лікування до перекваліфікації й розвитку мережі ветеранських просторів.

Очільниця "Слуги Народу" розповіла, що в проєкті бюджету передбачено 5,7 млрд грн на компенсацію за житло для ветеранів та ветеранок з інвалідністю І та ІІ групи. Порівняно з 2025 роком ця сума збільшена на 1,7 млрд грн.

Ще 4 млрд грн заплановано на програми допомоги ветеранам і ветеранкам, зокрема на психологічну допомогу, професійну адаптацію, розвиток спорту, одноразову грошову допомогу, спеціальні програми підтримки. Фінансування цього напрямку збільшено на 2,6 млрд порівняно з минулим роком. Серед нових ініціатив – переобладнання авто під потреби ветеранів та ветеранок, лікування опіків і рубців, адаптація осіб, які втратили зір.

Олена Шуляк додала, що у бюджеті також передбачено 2,9 млрд грн – на роботу фахівців з супроводу ветеранів; 1,1 млрд грн – на розвиток мережі державних ветеранських просторів; 1 млрд грн – на зубопротезування та стоматологічне лікування ветеранів.

Очільниця "Слуги Народу" наголосила, що держава формує комплексну політику, яка відповідає реальним потребам військових та їхніх родин.

"Підтримка ветеранів – це не лише наш обов’язок, а й інвестиція в стійкість та відновлення України. У 2026 році ми суттєво посилюємо всі ключові напрямки – від житла та лікування до реабілітації й соціальної адаптації. Держава має бути поруч із тими, хто боронить її щодня", – підсумувала Олена Шуляк.

У партії "Слуга Народу" нагадали, що закон "Про Державний бюджет на 2026 рік" Верховна Рада ухвалила 3 грудня у другому читанні.

Раніше в партії "Слуга Народу" повідомляли, що на наступний рік уряд заклав рекордний бюджет на медицину – видатки складають 258,6 млрд грн, що на 38,8 млрд грн більше рівня поточного року.