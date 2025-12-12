12:49  12 грудня
У Києві затримали чоловіків, які влаштували теракти у Деснянському районі
09:26  12 грудня
Поліцейській, яка збила 6-річну дівчинку у Прилуках, обрали запобіжний захід
08:25  12 грудня
Смертельна ДТП на трасі у Житомирській області: загинув мотоцикліст
UA | RU
UA | RU
12 грудня 2025, 11:12

Рекордний бюджет на ветеранську політику. Олена Шуляк пояснила, що зміниться у 2026 році

12 грудня 2025, 11:12
Читайте также на русском языке
Фото: Олена Шуляк
Читайте также
на русском языке

У Державному бюджеті на 2026 рік закладено майже 19 млрд грн на ветеранську політику. Це на 6,3 млрд грн більше, ніж у поточному році

Про це повідомила очільниця партії "Слуга Народу", народна депутатка Олена Шуляк, передає RegioNews.

За її словами, держава зосереджує увагу на забезпеченні життєвих потреб ветеранів і ветеранок, їхніх сімей та родин полеглих Захисників і Захисниць – від житла та лікування до перекваліфікації й розвитку мережі ветеранських просторів.

Очільниця "Слуги Народу" розповіла, що в проєкті бюджету передбачено 5,7 млрд грн на компенсацію за житло для ветеранів та ветеранок з інвалідністю І та ІІ групи. Порівняно з 2025 роком ця сума збільшена на 1,7 млрд грн.

Ще 4 млрд грн заплановано на програми допомоги ветеранам і ветеранкам, зокрема на психологічну допомогу, професійну адаптацію, розвиток спорту, одноразову грошову допомогу, спеціальні програми підтримки. Фінансування цього напрямку збільшено на 2,6 млрд порівняно з минулим роком. Серед нових ініціатив – переобладнання авто під потреби ветеранів та ветеранок, лікування опіків і рубців, адаптація осіб, які втратили зір.

Олена Шуляк додала, що у бюджеті також передбачено 2,9 млрд грн – на роботу фахівців з супроводу ветеранів; 1,1 млрд грн – на розвиток мережі державних ветеранських просторів; 1 млрд грн – на зубопротезування та стоматологічне лікування ветеранів.

Очільниця "Слуги Народу" наголосила, що держава формує комплексну політику, яка відповідає реальним потребам військових та їхніх родин.

"Підтримка ветеранів – це не лише наш обов’язок, а й інвестиція в стійкість та відновлення України. У 2026 році ми суттєво посилюємо всі ключові напрямки – від житла та лікування до реабілітації й соціальної адаптації. Держава має бути поруч із тими, хто боронить її щодня", – підсумувала Олена Шуляк.

У партії "Слуга Народу" нагадали, що закон "Про Державний бюджет на 2026 рік" Верховна Рада ухвалила 3 грудня у другому читанні.

Раніше в партії "Слуга Народу" повідомляли, що на наступний рік уряд заклав рекордний бюджет на медицину – видатки складають 258,6 млрд грн, що на 38,8 млрд грн більше рівня поточного року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підтримка ветерани Олена Шуляк бюджет ветеранська політика
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Генпрокурор Кравченко заявив, що не планує звільнятися і пригрозив дістатися до кожного зі своїх недоброзичливців
12 грудня 2025, 14:58
На Львівщині судили командира через СЗЧ п'ятьох військових
12 грудня 2025, 14:55
Політичні інсайди: "колективний Єрмак" та кадрові перестановки
12 грудня 2025, 14:44
Росіяни атакували дронами громаду на Харківщині: шестеро постраждалих
12 грудня 2025, 14:41
На Рівненщині водій міжнародного автобуса залишив неповнолітню на заправці
12 грудня 2025, 14:40
У Харкові чоловік посварився з дружиною та влаштував стрілянину в підʼїзді багатоповерхівки
12 грудня 2025, 14:29
У Києві пенсіонерка віддала аферистам 362 тисячі на "лікування сина"
12 грудня 2025, 14:25
На Хмельниччині посадовці військової частини відправляли підлеглих працювати на приватній СТО
12 грудня 2025, 14:18
На Сумщині російський "Шахед" атакував спортивну школу під час тренувань дітей
12 грудня 2025, 14:10
Загиблий та поранені: у Житомирі судитимуть підлітків, які влаштували теракт
12 грудня 2025, 13:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Мар'яна Безугла
Всі блоги »