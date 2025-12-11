17:04  11 грудня
11 грудня 2025, 18:09

Євро шокує новим максимумом: від завтра НБУ оновить курс

11 грудня 2025, 18:09
Фото: НБУ
Фінансовий ринок демонструє помітні коливання, а Нацбанк фіксує чергове зростання вартості іноземних валют напередодні вихідних

Про це повідомляє НБУ, передає RegioNews.

Національний банк України оприлюднив офіційні курси валют на найближчу добу. Згідно з оновленими даними регулятора, вартість євро 12 грудня зросте до 49,5 грн за одиницю. Це стане новим історичним максимумом і свідчить про подальше послаблення гривні щодо європейської валюти.

Для розуміння динаміки НБУ наводимо показники, які діяли сьогодні. Офіційний курс євро на 11 грудня становив 49,21 грн. Таким чином, за добу європейська валюта подорожчає майже на 30 копійок. Фахівці фінансового сектору зазначають, що такі коливання можуть бути повʼязані з підвищеним попитом на іноземну валюту наприкінці року та зовнішніми макроекономічними чинниками.

Схожа ситуація спостерігається й на ринку долара. Офіційний курс на 12 грудня встановлено на рівні 42,27 грн за одиницю. Порівняно з попереднім днем зміна незначна: 11 грудня долар коштував 42,28 грн. НБУ традиційно уточнює, що розрахункові показники вступають у силу з наступного календарного дня після їх оприлюднення.

Аналітики наголошують, що коливання валютних курсів у грудні є типовими для українського ринку, оскільки бізнес і населення збільшують операції з купівлі та продажу валюти. Водночас регулятор продовжує утримувати контроль за ситуацією, коригуючи параметри валютної політики відповідно до економічних умов.

Раніше повідомлялося, в Україні очікується помітне зростання цін на продукти харчування перед зимовими святами – економіст Олег Пендзин попередив про подорожчання м'яса, молочних продуктів, сала та яєць через сезонне збільшення попиту.

11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
