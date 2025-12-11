Фото: НБУ

Про це повідомляє НБУ, передає RegioNews.

Національний банк України оприлюднив офіційні курси валют на найближчу добу. Згідно з оновленими даними регулятора, вартість євро 12 грудня зросте до 49,5 грн за одиницю. Це стане новим історичним максимумом і свідчить про подальше послаблення гривні щодо європейської валюти.

Для розуміння динаміки НБУ наводимо показники, які діяли сьогодні. Офіційний курс євро на 11 грудня становив 49,21 грн. Таким чином, за добу європейська валюта подорожчає майже на 30 копійок. Фахівці фінансового сектору зазначають, що такі коливання можуть бути повʼязані з підвищеним попитом на іноземну валюту наприкінці року та зовнішніми макроекономічними чинниками.

Схожа ситуація спостерігається й на ринку долара. Офіційний курс на 12 грудня встановлено на рівні 42,27 грн за одиницю. Порівняно з попереднім днем зміна незначна: 11 грудня долар коштував 42,28 грн. НБУ традиційно уточнює, що розрахункові показники вступають у силу з наступного календарного дня після їх оприлюднення.

Аналітики наголошують, що коливання валютних курсів у грудні є типовими для українського ринку, оскільки бізнес і населення збільшують операції з купівлі та продажу валюти. Водночас регулятор продовжує утримувати контроль за ситуацією, коригуючи параметри валютної політики відповідно до економічних умов.

Раніше повідомлялося, в Україні очікується помітне зростання цін на продукти харчування перед зимовими святами – економіст Олег Пендзин попередив про подорожчання м'яса, молочних продуктів, сала та яєць через сезонне збільшення попиту.