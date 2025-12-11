У Сухопутних військах пояснили, як військовим у СЗЧ повернутися на службу

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Військові у СЗЧ можуть повернутися у свою частину або потраплятимуть у батальйони резерву

Як передає RegioNews, про це журналістам hromadske розповіли у Сухопутних військах ЗСУ.

Військові, які самовільно залишили частини, можуть добровільно повернутися у свою частину. В іншому разі, вони потраплятимуть у батальйони резерву, де їх розподілятимуть у підрозділи пріоритетного комплектування.

У такий спосіб командування намагається зменшити кількість переведень військових за допомогою СЗЧ, як інструменту зміни місця служби.

Раніше повідомлялось, що повернутися із СЗЧ можна буде тільки у штурмовики. Згодом Генштаб спростував цю інформацію.