У Сухопутних військах пояснили, як військовим у СЗЧ повернутися на службу
Військові у СЗЧ можуть повернутися у свою частину або потраплятимуть у батальйони резерву
Як передає RegioNews, про це журналістам hromadske розповіли у Сухопутних військах ЗСУ.
Військові, які самовільно залишили частини, можуть добровільно повернутися у свою частину. В іншому разі, вони потраплятимуть у батальйони резерву, де їх розподілятимуть у підрозділи пріоритетного комплектування.
У такий спосіб командування намагається зменшити кількість переведень військових за допомогою СЗЧ, як інструменту зміни місця служби.
Раніше повідомлялось, що повернутися із СЗЧ можна буде тільки у штурмовики. Згодом Генштаб спростував цю інформацію.
