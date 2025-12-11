В Україну надійшло понад 200 тисяч доз безкоштовної вакцини КПК для дітей

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

До України надійшло 211 800 доз комбінованої вакцини проти кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК) для безоплатної вакцинації дітей

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Ці вакцини країна отримує в рамках співпраці Міністерства охорони здоров'я з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (Gavi). Угоду про партнерство було підписано наприкінці 2024 року.

Закупівлю та доставку вакцин до України здійснює ЮНІСЕФ, а Центр громадського здоров'я МОЗ координує їхнє розподілення до регіональних центрів контролю та профілактики хвороб.

Наразі вакцини зберігаються на національному складі та невдовзі будуть доставлені до закладів охорони здоров’я у всіх регіонах країни.

Де можна вакцинувати дитину

Щеплення можна зробити у свого сімейного лікаря, педіатра або у найближчому закладі охорони здоров'я. Всі щеплення за Календарем профілактичних щеплень безоплатні. Якщо дитина пропустила будь-які планові щеплення, лікар складе індивідуальний графік для їхнього надолуження.

Кір – надзвичайно заразна хвороба, яка може призводити до пневмонії, енцефаліту та навіть смерті. У вагітних можливі передчасні пологи або викидень.

– надзвичайно заразна хвороба, яка може призводити до пневмонії, енцефаліту та навіть смерті. У вагітних можливі передчасні пологи або викидень. Епідемічний паротит – може спричиняти орхіт у чоловіків, панкреатит, менінгіт, глухоту та інші серйозні ускладнення.

– може спричиняти орхіт у чоловіків, панкреатит, менінгіт, глухоту та інші серйозні ускладнення. Краснуха – у вагітних може викликати викидень або вроджені вади розвитку дитини.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набирає чинності оновлений Календар профілактичних щеплень. Тепер обов'язковими будуть щеплення проти 11 інфекційних захворювань.