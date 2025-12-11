11:35  11 грудня
Відомий український співак став жертвою шахраїв
09:46  11 грудня
У приватний будинок біля Львова влучив дрон із вибухівкою: що відомо
07:45  11 грудня
На Волині військова вантажівка врізалася в паркан: загинув нацгвардієць
UA | RU
UA | RU
11 грудня 2025, 12:23

В Україну надійшло понад 200 тисяч доз безкоштовної вакцини КПК для дітей

11 грудня 2025, 12:23
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

До України надійшло 211 800 доз комбінованої вакцини проти кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК) для безоплатної вакцинації дітей

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Ці вакцини країна отримує в рамках співпраці Міністерства охорони здоров'я з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (Gavi). Угоду про партнерство було підписано наприкінці 2024 року.

Закупівлю та доставку вакцин до України здійснює ЮНІСЕФ, а Центр громадського здоров'я МОЗ координує їхнє розподілення до регіональних центрів контролю та профілактики хвороб.

Наразі вакцини зберігаються на національному складі та невдовзі будуть доставлені до закладів охорони здоров’я у всіх регіонах країни.

Де можна вакцинувати дитину

Щеплення можна зробити у свого сімейного лікаря, педіатра або у найближчому закладі охорони здоров'я. Всі щеплення за Календарем профілактичних щеплень безоплатні. Якщо дитина пропустила будь-які планові щеплення, лікар складе індивідуальний графік для їхнього надолуження.

  • Кір – надзвичайно заразна хвороба, яка може призводити до пневмонії, енцефаліту та навіть смерті. У вагітних можливі передчасні пологи або викидень.
  • Епідемічний паротит – може спричиняти орхіт у чоловіків, панкреатит, менінгіт, глухоту та інші серйозні ускладнення.
  • Краснуха – у вагітних може викликати викидень або вроджені вади розвитку дитини.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набирає чинності оновлений Календар профілактичних щеплень. Тепер обов'язковими будуть щеплення проти 11 інфекційних захворювань.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна вакцина вакцинація діти ЦГЗ кір краснуха інфекційнй хвороби епідемічний паротит
Грип та ГРВІ в регіонах: де в Україні вже перевищено епідпоріг
10 грудня 2025, 12:23
Всі новини »
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
1000 грн "Зимової підтримки" можна витратити на продукти: де і як скористатися
11 грудня 2025, 12:59
На Київщині тривають пошуки зниклого рибалки
11 грудня 2025, 12:49
Конфлікт у магазині: в Тернополі відвідувачка розпилила перцевий балончик в очі продавчині
11 грудня 2025, 12:38
На Херсонщині легковик вилетів з дороги та врізався в дерево: водій загинув
11 грудня 2025, 12:38
У Бердичеві 16-річна школярка зробила вибухівку на замовлення росіян
11 грудня 2025, 12:10
Росіяни атакували сільгосппідприємство на Харківщині: виникла масштабна пожежа
11 грудня 2025, 12:07
В Україні спростили оформлення ДТП: все через "Дію", без страхової та паперів
11 грудня 2025, 11:57
Зі слідами від вогнепального поранення: на Київщині на кладовищі знайшли тіло чоловіка
11 грудня 2025, 11:55
З'явилася нова версія мирного плану Трампа: що пропонують Україні
11 грудня 2025, 11:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »