11 грудня 2025, 10:58

Перекладачка в Європарламенті розплакалась, слухаючи історію 11-річного Романа, який пережив ракетний удар РФ по Вінниці

11 грудня 2025, 10:58
Скриншот із відео
У Європейському парламенті під час кінопоказу документальних фільмів про українських дітей сталася зворушлива сцена: асистентка віцепрезидентки Європарламенту не стримала сліз, перекладаючи виступ 11-річного Романа Олексіва зі Львова

Про це пише "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Хлопчик вижив під час російського ракетного удару по центру Вінниці 14 липня 2022 року, унаслідок якого загинула його мама.

Роман отримав тяжкі опіки та численні травми. Йому довелося пройти 36 операцій і довгу реабілітацію.

Попри все, хлопчик зумів повернутися до повноцінного життя: продовжив навчання, знову займається танцями й музикою, а також отримав відзнаку від Президента України.

10 грудня Роман приїхав до Брюсселя на показ документальних стрічок, де поділився своєю історією з євродепутатами. Він закликав присутніх "ніколи не здаватися" та наголосив, що "коли ми разом – ми сильні".

У рамках події продемонстрували фільми "Ромчик", "Діти для Путіна" та "Чилі".

Нагадаємо, Україна змогла повернути додому 1859 дітей, пошук та повернення яких здійснювався за участі Міжнародної коаліції з 42 країн.

За даними ДСНС, з початку повномасштабного вторгнення Росії Україна втратила 669 дітей, ще понад дві тисячі зазнали поранень.

11 грудня 2025
