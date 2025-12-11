11:35  11 грудня
11 грудня 2025, 10:19

РФ застосувала проти України 151 дрон та три "Іскандери": є влучання на 34 локаціях

11 грудня 2025, 10:19
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 11 грудня ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 154 засобів повітряного нападу, серед яких:

  • 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;
  • 151 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (близько 120 із них – "шахеди").

Основний напрямок удару – Кременчук на Полтавщині. Також були атаковані Одещина та прифронтові території.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 85 повітряних цілей:

  • 83 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотників інших типів);
  • 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

Зафіксовано влучання 69 ударних БпЛА та однієї балістичної ракети Іскандер-М/KN-23 на 34 локаціях.

Атака на Україну 11 грудня 2025 року

Нагадаємо, в ніч на 11 грудня Росія протягом майже п'яти годин масовано атакувала територію України ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Основний удар прийняв на себе Кременчук. Через падіння уламків та прямі влучання на об’єктах виникли пожежі.

11 грудня 2025
