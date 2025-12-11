В Одесской области из-за ночной атаки поврежден энергетический объект

Фото: ОВА

Ночью 11 декабря Одесщина пережила очередную вражескую атаку ударных БПЛА, направленную на уничтожение гражданской, энергетической и транспортной инфраструктуры региона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.

Большинство воздушных целей поражения врага ликвидировали силы ПВО, однако зафиксированы повреждения объекта энергетики. Возникли пожары, их ликвидировали спасатели.

Также повреждения получили два частных дома поблизости, выбиты остекления и двери админздания.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Все службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.

Напомним, в ночь на 11 декабря Россия в течение почти пяти часов массированно атаковала территорию Украины ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Основной удар принял Кременчуг.