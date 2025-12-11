Ночная атака РФ на Кременчуг: ПВО сбило большинство целей, пострадавших нет

Иллюстративное фото: из открытых источников

Этой ночью российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. Значительное количество целей удалось сбить противовоздушной обороной

Об этом сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут, передает RegioNews.

Из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары.

"Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки", – добавил Когут.

По его словам, в результате обстрела пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 11 декабря Россия в течение почти пяти часов массированно атаковала территорию Украины ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Основной удар принял на себя Кременчуг – именно сюда была направлена самая большая часть ночной атаки.