Фото: кадр з відео

Про це повідомляють на сторінці волонтерської пресслужби Ігора Коломойського, передає RegioNews.

У соцмережах розгорнулася чергова хвиля обговорень після публікації нового допису підприємця Ігоря Коломойського, який оприлюднив низку критичних тверджень на адресу президента України. У своїй публікації він навів посилання на попередні заяви окремих колишніх посадовців, які раніше коментували події перших днів повномасштабного вторгнення.

КГБ завербувало Зеленського ще 20 років назад. На жаль, ми дуже пізно це зрозуміли.

У коментарях під постом автор допису продовжив:

"Ну ось і почали з'являтися підтвердження слів генерала Кривоноса про вимушену невтечу Зеленського в лютому 2022 року. Нагадаю, тоді генерал писав про кримінальні справи, які на нього відкрило ДБР за те, що дав наказ залити маслом злітну смугу аеропорту в Жулянах, на яку могли приземлятись ворожі десантні літаки, але як потім виявилось там же знаходився повністю готовий до вильоту літак Зеленського з екіпажем.

А вчора уже екс-посол у Великобританії Вадим Пристайко підтвердив ще одну причину, по якій Зеленський був змушений опанувати ще одну роль в своїй акторській кар'єрі - роль "героїчного президента, який не втік"... Сумно, що стільки українців у цю казочку щиро повірили. Ці одкровення Пристайка насправді ж показали, що "патріотичний план” зермаків на випадок вторгнення був не про оборону, а про банальну крадіжку бюджету й втечу закордон. Зі слів того ж Пристайка - до Лондона. Такий собі "план потужного порятунку”: ми вам здаємо країну, ви нам - зелену доріжку до британських банків. Все красиво, як у дешевому романі про авантюристів.

Але казочка зламалася, коли ЗСУ втримали оборону і всі зрозуміли, що Київ московити не візьмуть. От халепа. Бо виявляється, якщо Зеленський втече, владу і відповідальність за країну візьме хтось із тих, хто не збирався тікати: скажімо Ігор Коломойський, Залужний чи інші. І все, Наполеон Криворізький обісраний і втратить булаву за яку так боровся. Мабуть, тоді було прийнято рішення, залишитись і якщо таки столицю московити не захоплять, героїчно пасти до долу, бо ж треба ще чеченців Татарову вбивати на Банковій. Тому гризли суху мівіну, сир з пліснявою і запивали, якимось старим вином. Потужно.

От так Зеленському довелося зробити вигляд героя: залишитися, вдягнути маску незламного лідера й пафосно очолити оборону. Не тому що хотів, а тому що сценарій втечі провалився. І тепер маємо епічну постановку: зрадник, який не зміг втекти, грає роль рятівника. І найголовніше, що є ті, хто йому потужно вірить".

Раніше повідомлялося, чергове судове засідання у справі Ігоря Коломойського було несподівано скасоване – офіційною причиною назвали хворобу судді, хоча жодних подробиць про стан здоров'я не розголошували.

Нагадаємо, 8 грудня Коломойський обіцяв зробити гучні заяви для журналістів, але не доїхав до суду. Він не зміг доїхати до зали суду із СІЗО через нібито зламаний транспорт. Зазначалося, що він начебто володіє інформацією про корупцію президента України Володимира Зеленського та його оточення.