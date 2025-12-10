16:35  10 грудня
Найближчими днями в Україні очікується до 7 градусів морозу
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
10 грудня 2025, 17:59

Зеленський заявив про можливе припинення війни

10 грудня 2025, 17:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Цей тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"Продовжуємо в щоденному форматі, фактично 24/7 спілкуватися з усіма нашими партнерами, щоб визначити працездатні та реалістичні кроки для закінчення війни", – йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, усе має бути надійно та достойно для України.

Президент України зауважив, що цей "тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття".

"Ми виходимо з того, що мир не має альтернативи, і ключові питання – як змусити Росію зупинити вбивства та що конкретно стримає Росію від третього вторгнення", – підсумував Зеленський.

Як повідомлялось, Зеленський готується до виборів під час воєнного стану. Він попросив депутатів підготувати законодавчі зміни, які дадуть змогу провести вибори під час війни із РФ.

Володимир Зеленський Україна війна політика РФ
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
07 серпня 2025
