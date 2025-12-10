Зеленський заявив про можливе припинення війни

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Цей тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"Продовжуємо в щоденному форматі, фактично 24/7 спілкуватися з усіма нашими партнерами, щоб визначити працездатні та реалістичні кроки для закінчення війни", – йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, усе має бути надійно та достойно для України.

Президент України зауважив, що цей "тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття".

"Ми виходимо з того, що мир не має альтернативи, і ключові питання – як змусити Росію зупинити вбивства та що конкретно стримає Росію від третього вторгнення", – підсумував Зеленський.

Як повідомлялось, Зеленський готується до виборів під час воєнного стану. Він попросив депутатів підготувати законодавчі зміни, які дадуть змогу провести вибори під час війни із РФ.