16:59  09 декабря
В Киеве более 2 млн потребителей остаются без электроснабжения
15:55  09 декабря
Разоблачили хакера из Буковины, похищавшего аккаунты пользователей в соцсетях
15:38  09 декабря
В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии
09 декабря 2025, 17:14

ГБР установило более 13 млрд грн ущерба государству, но возвращено только 3 млрд

09 декабря 2025, 17:14
иллюстративное фото: из открытых источников
Государственное бюро расследований продолжает системную работу по противодействию преступлениям, наносящим ущерб государственному бюджету, экономической безопасности и обороноспособности страны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, в течение января – ноября 2025 года работники Бюро задокументировали правонарушения, из-за которых государство понесло убытки более чем на 13 млрд 83 млн грн.

Кроме того, установленная сумма неправомерной выгоды, которую могли получить фигуранты уголовных производств, превысила 44,7 млн грн.

"В целях возмещения причиненного ущерба следователи наложили арест на имущество подозреваемых и обвиняемых стоимостью 4 млрд 537 млн грн", – добавили в ведомстве.

Как сообщалось, ГБР существенно наращивает борьбу с коррупцией. С января по ноябрь 2025 года следователи Бюро завершили досудебное расследование и направили в суд более 7 тысяч 029 обвинительных актов в отношении 7 тысяч 511 человек.

04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
