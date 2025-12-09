ГБР установило более 13 млрд грн ущерба государству, но возвращено только 3 млрд

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, в течение января – ноября 2025 года работники Бюро задокументировали правонарушения, из-за которых государство понесло убытки более чем на 13 млрд 83 млн грн.

Кроме того, установленная сумма неправомерной выгоды, которую могли получить фигуранты уголовных производств, превысила 44,7 млн грн.

"В целях возмещения причиненного ущерба следователи наложили арест на имущество подозреваемых и обвиняемых стоимостью 4 млрд 537 млн грн", – добавили в ведомстве.

Как сообщалось, ГБР существенно наращивает борьбу с коррупцией. С января по ноябрь 2025 года следователи Бюро завершили досудебное расследование и направили в суд более 7 тысяч 029 обвинительных актов в отношении 7 тысяч 511 человек.