Детектива НАБУ, якого звинувачують у співпраці з ФСБ, відпустили з-під варти

Шевченківський суд випустив детектива НАБУ Віктора Гусарова з-під варти. Його звинувачують у співпраці з ФСБ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Центр протидії корупції.

Зазначається, що на судовому засіданні 10 грудня суддя змінив запобіжний захід детективу Віктору Гусарову з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Три дні тому прокурори Кравченка наполягали на тому, що лише тримання під вартою здатне запобігти ризикам. А вже сьогодні, після наради із СБУ зранку – думка прокурорів різко змінилась.

"Така позиція прокуратури свідчить про те, що детектива НАБУ Гусарова весь цей час безпідставно тримали під вартою, адже навряд за ці три дні вони провели слідчі дії, через що ризики настільки зменшились, що виникли підстави для зміни запобіжного заходу", – йдеться у повідомленні.

