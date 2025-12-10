14:20  10 грудня
В Одесі викрили організаторів нелегального онлайн-покеру
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
10 грудня 2025, 13:09

Детектива НАБУ, якого звинувачують у співпраці з ФСБ, відпустили з-під варти

10 грудня 2025, 13:09
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Шевченківський суд випустив детектива НАБУ Віктора Гусарова з-під варти. Його звинувачують у співпраці з ФСБ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Центр протидії корупції.

Зазначається, що на судовому засіданні 10 грудня суддя змінив запобіжний захід детективу Віктору Гусарову з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Три дні тому прокурори Кравченка наполягали на тому, що лише тримання під вартою здатне запобігти ризикам. А вже сьогодні, після наради із СБУ зранку – думка прокурорів різко змінилась.

"Така позиція прокуратури свідчить про те, що детектива НАБУ Гусарова весь цей час безпідставно тримали під вартою, адже навряд за ці три дні вони провели слідчі дії, через що ризики настільки зменшились, що виникли підстави для зміни запобіжного заходу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, судове засідання у справі Коломойського знову скасували. Воно має відбутися 11 грудня.

За народну депутатку Анну Скороход внесли понад 3 млн грн застави
09 грудня 2025, 20:50
ДБР встановило понад 13 млрд грн збитків державі, але повернуто лише 3 млрд
09 грудня 2025, 17:14
Судове засідання у справі Коломойського знову скасували: названо причину
09 грудня 2025, 14:55
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Українцям тепер можуть миттєво скасовувати відстрочку від мобілізації: названо причину
10 грудня 2025, 15:16
Останні заяви Путіна демонструють, що для нього жодного мирного процесу не існує
10 грудня 2025, 15:04
В Україні засекретили дані щодо кількості СЗЧ та дезертирства
10 грудня 2025, 14:50
Степан Гіга не в комі: піар-директорка спростувала фейки про артиста
10 грудня 2025, 14:45
На Буковині прикордонники затримали 39-річного чоловіка із підробленими документами
10 грудня 2025, 14:42
На Чернігівщині поліцейський автомобіль збив двох пішоходів: загинула дитина
10 грудня 2025, 14:30
В Одесі викрили організаторів нелегального онлайн-покеру
10 грудня 2025, 14:20
"Слуга народу": казка для дорослих, що стала інструкцією до помилок
10 грудня 2025, 14:09
"Пронін геть!": під Радою вимагають звільнення очільника Держфінмоніторингу
10 грудня 2025, 14:08
Частина Сум та району залишилася без електрики через аварію
10 грудня 2025, 13:58
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
