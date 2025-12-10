Россияне атаковали учебное заведение в Харьковской области

Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате удара по зданию учебного заведения возник пожар. Его площадь составила 250 кв. метров.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

На месте работали пожарно-спасательные подразделения, а также медицинский расчет ГСЧС и офицер-спасатель громады.

Напомним, ночью 10 декабря российские военные нанесли удар по Корюковскому району на Черниговщине. В результате попадания вспыхнул пожар.