Россияне атаковали учебное заведение в Харьковской области

10:49  10 декабря
На Прикарпатье на лестнице больницы нашли новорожденную девочку
09:25  10 декабря
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
08:21  10 декабря
Оккупанты на Луганщине вербуют украинских детей прямо из школьных парт – ЦПД
10 декабря 2025, 09:57

Россияне атаковали учебное заведение на Харьковщине: возник пожар

10 декабря 2025, 09:57
Фото: ГСЧС
Вечером 9 декабря российские военные атаковали ударными беспилотниками село Подсреднее Купянского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате удара по зданию учебного заведения возник пожар. Его площадь составила 250 кв. метров.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

На месте работали пожарно-спасательные подразделения, а также медицинский расчет ГСЧС и офицер-спасатель громады.

Россияне атаковали учебное заведение на Харьковщине: возник пожар
Напомним, ночью 10 декабря российские военные нанесли удар по Корюковскому району на Черниговщине. В результате попадания вспыхнул пожар.

Харьковская область война обстрелы пожар спасатели
Агента РФ из Киевшины осудили: он работал на россиян из-за "легкого заработка"
10 декабря 2025, 11:55
На Буковине легковушка врезалась в грузовик: пострадали пятеро юношей
10 декабря 2025, 11:46
На Житомирщине осудили мужчину за диверсии: совершал поджоги по заказу россиян
10 декабря 2025, 11:35
В Кировоградской области психологу детсада объявили подозрение в пытках ребенка
10 декабря 2025, 11:22
В Одесской области разоблачили схему незаконного вывоза детей за границу под видом "каникул"
10 декабря 2025, 11:17
В Одессе маршрутка насмерть сбила мужчину
10 декабря 2025, 10:57
На Прикарпатье на лестнице больницы нашли новорожденную девочку
10 декабря 2025, 10:49
Во Львовской области задержали мужчину, который ранил киркой военного ТЦК
10 декабря 2025, 10:38
Продали списанные корабли ВСУ как металлолом: прокуратура сообщила о подозрении трем лицам
10 декабря 2025, 10:28
Украинские школьники могут рассчитывать на горячие обеды и в следующем году – нардеп Елена Шуляк
10 декабря 2025, 10:11
